Cyberkriminelle haben Zugriff auf die Daten von Patienten des Städtischen Krankenhauses in Pirmasens. Was wir wissen – und was nicht.

Bei einem Cyberangriff auf einen Dienstleister vieler deutscher Kliniken wurden Daten von Zehntausenden Patienten gestohlen. Auch das Städtische Krankenhaus in Pirmasens ist betroffen, sagt Geschäftsführer Christian Koob auf Nachfrage. Konkret gehe es um personenbezogene Daten: Name, Adresse, Kontaktdaten, aber auch Informationen zu Gesundheitszustand und Abrechnungen des Krankenhauses. Wie viele Patienten betroffen sind, ist noch unklar. Das Krankenhaus berichtet aber, dass es um Privatpatienten, Personen mit privater Zusatzversicherung sowie Selbstzahler geht. Betroffene Patienten sollen laut Krankenhaus durch den Dienstleister informiert werden.

„Der Vorfall betrifft ausschließlich den externen Dienstleister und nicht die IT-Systeme des Krankenhauses“, betont die Pirmasenser Klinik. Die medizinische Versorgung und der Betrieb seien nicht beeinträchtigt. Zudem habe man die Geschäftsbeziehung zu dem Dienstleister schon im Januar 2024 beendet. Der jetzige Cyberangriff fand wohl Mitte April statt.

Auch Homburger Klinik betroffen

Nachdem der Vorfall bekannt wurde, habe das Städtische Krankenhaus umgehend reagiert. Unter anderem wurden der Datenschutzbeauftragte und die Datenschutzbehörde informiert. Das Pirmasenser Haus habe den Dienstleister zu einer umfassenden Erklärung aufgefordert. Sobald neue Informationen eingehen, wolle das Haus diese öffentlich machen.

Die Kriminellen haben außerdem Daten aus dem Universitätsklinikum des Saarlandes und dem UKS in Homburg erbeutet. In Baden-Württemberg stahlen die Diebe Daten von über 70.000 Patienten. Auch Krankenhäuser in Köln und Freiburg wurden Opfer.