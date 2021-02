Wer ein waschechter Karnevalist ist, kann selbst der gründlich missratenen Kampagne 20/21 noch etwas Positives abgewinnen: „Das war die billigste Fastnacht, die ich in über 50 aktiven Jahren je erlebt habe“, flachste am Aschermittwoch CVP-Präsident Karl Schütz auf dem Exerzierplatz vor dem Rathaus. Da die Narrenschar zwar den Schalk im Nacken hat, aber zugleich ein ehrliches Völkchen ist, fand dort der Stadtschlüssel traditionsgemäß wieder den Weg zurück in seine rechtmäßigen Hände. Still und heimlich anstatt wie üblich im Rahmen eines lauten und bunten Rathaussturmes hatte der Carnevalverein den Schlüssel zu Beginn der Kampagne stibitzt. Gemeinsam mit der jungen Tänzerin Nele Heiser traf sich nun Schütz mit Bürgermeister Michael Maas und dem Beigeordneten Denis Clauer zur friedlichen Rückgabe des Symbols der Macht. „Wir haben großzügig darauf verzichtet, auch die Stadtkasse an uns zu nehmen, aber die heutige Aktion wollten wir schon öffentlich machen, damit wir in diesen Zeiten nicht vergessen werden“, so der CVP-Präsident. Die Feier zum 66. Jubiläum des Vereines soll in jedem Fall nachgeholt werden, dann werde auch der neueste Orden aus dem Tresor geholt, versprach Schütz, der den mit dem Motiv der Alten Post geschmückten aktuellen Orden im Gepäck hatte und damit Maas und Clauer auszeichnete. Im Gegenzug gab’s ein Katerfrühstück für den CVP-Chef und Blümchen für Nele Heiser.