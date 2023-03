Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Musikgeschichte(n): Der amerikanische Sänger und Saxofonist Curtis Stigers hatte 1992 mit „You’re All That Matters To Me“ und vor allem mit „I Wonder Why“ zwei große Pop-Hits weltweit, mit denen er noch im selben Jahr in Saarbrücken auftrat. Doch Stigers wollte sich nicht festlegen lassen und wandte sich dem Jazz zu, spielte unter anderem mit Larry Goldings, der einst beim Festival Palatia Jazz im Pirmasenser Neuffer auftrat.

In den USA hatte sich Curtis Stigers schon warmgespielt, in großen Stadien das Publikum begeistert, als der Kalifornier im Oktober 1992 aufbrach, mit seinem Pop Europa auch