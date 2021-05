33 weitere Covid-19-Fälle sind am Samstag für die gesamte Südwestpfalz bestätigt worden. Nach den Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI), die entscheidend sind für die Maßnahmen der Bundesnotbremse, liegen die 7-Tages-Inzidenzwerte für den Landkreis aktuell bei 73,8, für die Stadt Pirmasens bei 96,9 und für die Stadt Zweibrücken bei 90,7. Bis zu einem Tag voraus sind die Daten des Landesuntersuchungsamt (LUA), auf denen der offizielle RKI-Wert des Folgetages basiert. Danach sinken die Inzidenzwerte für den Landkreis auf 69,6 und für Zweibrücken auf 73,1, für die Stadt Pirmasens steigen sie jedoch wieder auf 116,8. Der Grund für die Verzögerung: Das Gesundheitsamt meldet die Werte zunächst ans Landesuntersuchungsamt. Von dort werden sie ans RKI gemeldet, wo sie meist am Morgen des Folgetags veröffentlicht werden. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 396 bestätigte positive Fälle aktiv, 33 mehr als am Vortag. Davon leben in Pirmasens 124 (+14), Zweibrücken 88 (+5) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 53 (+1), Hauenstein 11, Pirmasens-Land 33 (+6), Rodalben 19 (+2), Thaleischweiler-Wallhalben 36, Waldfischbach-Burgalben 21 (+4) und Zweibrücken-Land 11 (+1).