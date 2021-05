20 neue Infektionen mit dem Coronavirus haben sich am Donnerstag haben sich für die gesamte Südwestpfalz bestätigt. Nach den tagesaktuellen Angaben des Landesuntersuchungsamtes (LUA) liegt der Inzidenzwert für den Landkreis bei 75,9, für Pirmasens bei 82 und für Zweibrücken bei 76. Entscheidend für die Maßnahmen der Bundesnotbremse sind aber die einheitlichen Sieben-Tages-Inzidenzwerte des Robert-Koch-Institutes (RKI), die meist erst am Morgen des Folgetages gemeldet werden; diese für den Landkreis bei 77, für Pirmasens bei 87 und für die Stadt Zweibrücken bei 99,4. Ein Mann zwischen 75 und 85 Jahren aus Zweibrücken starb an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Aktuell gibt es 386 bestätigte aktive Fälle, elf weniger als am Vortag. Davon leben in Pirmasens 119 (-5), Zweibrücken 86 (-7) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 59 (-3), Hauenstein 10 (+1), Pirmasens-Land 26 (+3), Rodalben 18 (-1), Thaleischweiler-Wallhalben 40, Waldfischbach-Burgalben 19 (-1) und Zweibrücken-Land 9 (+2). Personen mit Symptomen sollten sich umgehend telefonisch bei ihrem Hausarzt, bei der Hotline 06331/809-750, der landesweiten 0800/9900400 oder der ärztlichen Bereitschaftszentrale 116117 melden.