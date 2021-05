Am Mittwoch haben sich 33 neue Covid-19-Fälle in den Städten Pirmasens und Zweibrücken sowie im Landkreis bestätigt, drei Infizierte starben. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) meldet tagesaktuell die Inzidenzwerte 75,9 (Landkreis), 54,7 (Pirmasens) und 70,2 (Zweibrücken). Zwei Frauen zwischen 70 und 80 Jahren, eine aus Zweibrücken und eine aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, starben an den Folgen einer Covid-19 Erkrankung; eine weitere Frau zwischen 65 und 75 Jahren aus Pirmasens starb mit einer Sars-CoV-2-Infektion, also nicht erwiesenermaßen an deren Folgen. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 304 bestätigte positive Fälle aktiv, ein Fall weniger als am Vortag. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 76 (-9), Zweibrücken 67 (+4) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 41 (-3), Hauenstein 13 (+3), Pirmasens-Land 46, Rodalben 15 (+1), Thaleischweiler-Wallhalben 18 (-1), Waldfischbach-Burgalben 13 (+2) und Zweibrücken-Land 15 (+2).

Personen mit Symptomen sollten sich umgehend telefonisch bei ihrem Hausarzt, bei der Hotline 06331/809-750, der landesweiten 0800/9900400 oder der ärztlichen Bereitschaftszentrale 116117 melden.