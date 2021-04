57 Neuinfektionen in der Südwestpfalz wurden am Freitag im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz registriert. Darunter befinden sich allein 35 Infizierte aus der Stadt Pirmasens, deren Inzidenz damit auf 161 angestiegen ist. Die Häufung in der Stadt gehe offenbar auf einen Ausbruch in einer Großfamilie zurück, informierte Landrätin Susanne Ganster am Freitag. Der Landkreis liegt aktuell bei einer Inzidenz von 99. Impfwillige können sich kurzfristig noch für eine Immunisierung am Wochenende anmelden. Am Sonntag seien noch etliche Termine im Impfzentrum Pirmasens frei, informierte Ganster. Die Südwestpfalz hat vom Land weitere Impfdosen erhalten: 291 des Impfstoffes Biontech und 582 des Mittels Astrazeneca. Vor allem die 60- bis 69-Jährigen seien aufgerufen, sich impfen zu lassen, so die Landrätin. Mehr aktuelle Corona-Zahlen gibt es hier.

