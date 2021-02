Zwölf positive Corona-Testergebnisse sind dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung über das Wochenende übermittelt worden, neun am Samstag, drei am Sonntag. Das Landesuntersuchungsamt stufte den Landkreis am Sonntag mit einer Sieben-Tage-Rate von 36 in der Gefahrenstufe orange ein. Die Stadt Pirmasens (33) bleibt in der Warnstufe gelb. Zweibrücken liegt mit einer Inzidenz von 9 unterhalb der Warnstufen. Am Sonntag wies das Robert-Koch-Institut deutschlandweit nur die Stadt Schweinfurt (6) mit einer geringeren Inzidenz aus.

Bereits am Samstag hatte die Kreisverwaltung berichtet, dass ein Mann aus der Verbandsgemeinde Rodalben im Alter von 70 bis 80 Jahren an den Folgen seiner Covid-19-Erkrankung gestorben ist. Ein neuer Fall des Wochenendes betrifft einen Bewohner des Seniorenhauses Johanna Stein in Pirmasens.

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 133 bestätigte positive Fälle aktiv. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 38 (+4), Zweibrücken 11 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 9 (+4), Hauenstein 7 (+1), Pirmasens-Land 6, Rodalben 26 (+2), Thaleischweiler-Wallhalben 11 (+1), Waldfischbach-Burgalben 13 und Zweibrücken-Land 12. Insgesamt wurden bis heute 2864 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet, 112 Personen mit Corona-Infektion sind gestorben.