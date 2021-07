Bis Dienstagmittag wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz zwei positive Corona-Testergebnisse übermittelt. Betroffen ist jeweils eine Person in Pirmasens sowie im Landkreis. Der Inzidenzwert im Kreis erhöht sich nach Angaben des Landesuntersuchungsamts somit auf 2. Für Pirmasens gibt die Behörde eine Sieben-Tage-Rate von 5 an, für Zweibrücken eine von 9. Aktuell sind im Zuständigkeitsgebiet des Gesundheitsamtes elf Personen mit dem Virus infiziert: sechs in Pirmasens, drei in Zweibrücken sowie jeweils eine in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und Pirmasens-Land.