In Pirmasens wurden zwei neue Corona-Fälle bestätigt. Nach der Einreise aus Moldawien wurden zwei derzeit in Pirmasens lebende Personen über ihre positiven Testergebnisse informiert. Das hat das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz am Dienstag mitgeteilt. Auch für die weiteren Familienmitglieder wurde den Angaben zufolge Quarantäne angeordnet. Mögliche Kontakte würden derzeit noch ermittelt. Aktuell sind damit in der Südwestpfalz neun aktive Fälle bekannt. Davon drei in Pirmasens, fünf in Zweibrücken sowie einer in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland. Insgesamt wurden bis heute 261 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Von den an Covid-19 Erkrankten gelten 248 von der akuten Covid-Erkrankung als genesen. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes vier Personen mit Corona-Infektion verstorben. Die 261 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (50/2 neu), Zweibrücken (65), die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (45), Verbandsgemeinde Hauenstein (12), die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land (9), die Verbandsgemeinde Rodalben (7), die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (36), Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (16) und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (20).

Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz empfiehlt Personen mit Symptomen, sich umgehend telefonisch bei ihrem Hausarzt, bei der Hotline 06331/809750 (Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr) oder der landesweiten 0800/9900400 melden. Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet sind verpflichtet, sich beim Gesundheitsamt zu melden und grundsätzlich zwei Wochen in Quarantäne zu gehen. Tests und Infekt-Sprechstunden für Patienten mit starken Symptomen finden in der IAP statt. Die Termine werden von der Hotline vergeben und finden dort mittwochs zwischen 14 und 16 Uhr sowie montags, dienstags und donnerstags und freitags zwischen 16 und 18 Uhr statt. Im CTZ werden Patienten mit leichten Symptome getestet, die ihren Termin ebenfalls über die Hotline erhalten haben, sowie Reiserückkehrer. Geöffnet ist es montags, mittwochs und freitags von 18 bis 20 Uhr. Der Eingang des CTZ ist in der Messe Pirmasens bei den unteren Parkplätzen, gegenüber dem Neufferpark, erreichbar.