Es gibt zwei neue Fälle von Covid 19 in Pirmasens. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung hat am Montag über die Betroffenen informiert. In einem Fall handelt es sich den Angaben zufolge um einen Reiserückkehrer aus Tschechien, der sich zuhause wegen aufkommender Symptome hat testen lassen. Erst nach der Rückkehr des jungen Mannes aus Prag wurde die tschechische Region am 9. September zum Risikogebiet erklärt. Das positive Ergebnis der zweiten Person resultiere aus einem routinemäßigen Test im Krankenhaus. Aktuell sind laut dem Gesundheitsamt in der gesamten Südwestpfalz acht aktive Corona-Fälle bekannt. Fünf in Pirmasens, zwei in Zweibrücken sowie einer in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben. Insgesamt wurden bis heute 244 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Von den an Covid-19 Erkrankten gelten 232 als genesen. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes vier Personen mit Corona-Infektion verstorben. Die 244 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (45/2 neu), Zweibrücken (55), die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (44), Verbandsgemeinde Hauenstein (12), die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land (9), die Verbandsgemeinde Rodalben (7), die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (35), Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (16) und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (20). Ein Fall außerhalb des Zuständigkeitsbereiches wird in der kumulierten Fallzahl mitgeführt. Die ermittelbaren Kontaktpersonen werden über die Infektion informiert. Nach der Begleitung durch das Gesundheitsamt konnten 674 ihre Quarantäne als genesen abschließen.