Am Ostersonntag gingen zwei positive Corona-Testergebnisse beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz ein. Betroffen sind jeweils eine Person aus Pirmasens und der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Da viele Labors an Wochenenden und Feiertagen nicht arbeiten, ist die Anzahl der Meldungen geringer als unter der Woche. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 76 und die Stadt Pirmasens mit einer Sieben-Tage-Rate von 104 in Alarmstufe rot ein. Die Stadt Zweibrücken ist mit einer Inzidenz von knapp unter 50 wieder in die Gefahrenstufe orange zurückgefallen. Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes sind aktuell 371 Menschen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Die Fallzahlen: Pirmasens 131, Zweibrücken 36 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 52, Hauenstein 15, Pirmasens-Land 29, Rodalben 27, Thaleischweiler-Wallhalben 26, Waldfischbach-Burgalben 27 und Zweibrücken-Land 28. Wer sich auf das Coronavirus testen lassen möchte, kann bei den Schnelltestzentren im Kreis im Internet einen Termin vereinbaren. Informationen, wo man sich außerdem kostenlos testen lassen kann, gibt es auf der Corona-Infoseite des Landes.