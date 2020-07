Nachdem es seit Wochen in Pirmasens keinen bestätigten Covid-19-Fall mehr gab, hat das Gesundheitsamt am Mittwoch darüber informiert, dass es nun zwei infizierte Personen gebe. Vor einer geplanten Reise habe eine Pirmasenser Familie routinemäßig einen Test wahrgenommen, der für zwei Personen auf den Erreger Sars-CoV-2 positiv ausfiel. Bislang sind in Pirmasens 33 Corona-Infektionen registriert. Bei der tags zuvor festgestellten Infektion in Obersimten liegt laut Gesundheitsamt innerhalb der Familie ein weiteres positives Testergebnis vor.