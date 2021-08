Bis Donnerstagmittag wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz zwölf positive Testergebnisse auf das Coronavirus übermittelt. Betroffen sind vier Pirmasenser, fünf Zweibrücker, ein Bewohner der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, einer der VG Rodalben und einer aus Zweibrücken-Land. Derzeit gelten 75 Menschen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes als mit dem Coronavirus infiziert. 20 von ihnen leben in Pirmasens, 32 in Zweibrücken und 23 im Landkreis. Das Landesuntersuchung gibt als Inzidenzwerte für den Landkreis 10, für Pirmasens 17 und für Zweibrücken 32 an.