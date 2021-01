Das Coronavirus zieht seine Kreise in den Altenheimen der Südwestpfalz. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt fünf weitere infizierte Bewohner im Rodalber Haus Edelberg und zwei im Pirmasenser Wecare-Pflegezentrum in der Steinstraße. Zudem hat sich eine Mitarbeiterin im Rodalber Haus Gräfenstein mit Sars-CoV-2 angesteckt.

Insgesamt wurden am Freitag 26 weitere Corona-Infektionen im Bezirk des Gesundheitsamts Südwestpfalz bestätigt: in Pirmasens (8 neu), Zweibrücken (5) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (1), Pirmasens-Land (1), Rodalben (8), Thaleischweiler-Wallhalben (1), Waldfischbach-Burgalben (1) und Zweibrücken-Land (1).

Zweibrücken, Kreis und Pirmasens sind rot

Der Inzidenzwert des Landkreises ist wieder gestiegen auf 61,2. Damit bleibt der Kreis Risikogebiet, ebenso wie die Stadt Pirmasens (126,8). Auch Zweibrücken wird vom Landesuntersuchungsamt in der Alarmstufe rot eingestuft (64,3). Laut Kreisverwaltung wurden am Donnerstag und Freitag jeweils knapp 130 Menschen in der Pirmasenser Messehalle geimpft. Termine für Angehörige der priorisierten Gruppen können telefonisch (0800/5758100) vereinbart werden oder über die Webseite, die das Land Rheinland-Pfalz bereitstellt. Details zum Termin werden per Post zugestellt. Das Impfzentrum ist über den unteren Messeparkplatz barrierefrei erreichbar.

