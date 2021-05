Zehn weitere Infektionen mit dem Coronavirus sind am Samstag in der Südwestpfalz bestätigt worden. Das Landesuntersuchungsamt meldet aktuell die Inzidenzwerte 74,9 für den Landkreis, 82 für Pirmasens und 49,7 für Zweibrücken. Unter den neuen Fällen waren bereits sieben Personen als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Aktuell gibt es 298 bestätigte Infektionen, zehn mehr als am Vortag. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 74 (+2), Zweibrücken 66 (+2) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 50 (+3), Hauenstein 12, Pirmasens-Land 40 (+2), Rodalben 12, Thaleischweiler-Wallhalben 21, Waldfischbach-Burgalben 10 und Zweibrücken-Land 13 (+1). Insgesamt wurden bis Samstag 4769 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet, 146 Infizierte sind gestorben.