Weil die Inzidenzwerte für Pirmasens und den Landkreis Südwestpfalz drei Tag in Folge über dem Schwellenwert 35 lagen, gelten ab Samstag strengere Regeln: In öffentlichen Innenräumen gilt die 3G-Regel, wer nicht geimpft oder genesen ist, muss nun einen negativen Corona-Test vorweisen.

Das gilt zum Beispiel in den Innenbereichen von Freizeit- und Kultureinrichtungen, Cafés und Restaurants und bei körpernahe Dienstleistungen (Friseur, Fußpflege, Massage). Bei Übernachtungen in Hotels und Jugendherbergen ist ein negativer Test bei Anreise und danach alle 72 Stunden notwendig. Von der Testpflicht befreit sind Schüler bis 14 Jahre, da diese zweimal die Woche in der Schule getestet werden.

Von den zunehmenden Corona-Infektionen sind vor allem die jüngeren Altersgruppen betroffen. Das belegen die Zahlen des Robert-Koch-Instituts, die auf der Meldung des Landesuntersuchungsamtes von Donnerstag beruhen. Der Inzidenzwert für die Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen liegt im Landkreis Südwestpfalz bei 177, von 46 Infektionen in den vergangenen sieben Tagen betrafen 13 diese Altersgruppe. Ebenfalls 13 Fälle gab es in der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen. In Pirmasens liegt die Inzidenz in der Altersgruppe fünf bis 14 Jahre bei 120, hier gab es zuletzt vier Fälle, außerdem infizierte sich ein Kind, das jünger als fünf Jahre ist, mit dem Virus. In der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen infizierten sich neun Personen. In Zweibrücken gab es zuletzt zwölf Fälle unter Fünf- bis 14-Jährigen, hier liegt die Inzidenz bei 413, das ist der dritthöchste Wert in Rheinland-Pfalz. Bei den 15- bis 34-Jährigen gab es sieben Fälle.

