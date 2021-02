Vier positive Tests auf das Coronavirus wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Samstagmittag gemeldet. Drei betrafen Pirmasenser, eines eine Person aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland. Derzeit gelten 176 Menschen im Kreis als aktiv mit dem Virus infiziert. 57 von ihnen leben in Pirmasens, 14 in Zweibrücken und 105 im Landkreis. Die Stadt Zweibrücken wird mit der bundesweit niedrigsten Inzidenz von 12 – positive Testergebnisse in den vergangenen sieben Tage hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – in keiner Corona-Warnstufe des Landesuntersuchungsamtes geführt. Der Landkreis hat die Risikostufe rot verlassen und findet sich mit einer Inzidenz von 47 in der Gefahrenstufe orange. Pirmasens wird mit einer Inzidenz von 70 weiterhin in der Risikostufe rot geführt. Dem Gesundheitsamt wurden zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Im Pirmasenser Seniorenwohnheim Johanna Stein starb ein Mann im Alter von 80 bis 90 Jahren an den Folgen dieser Erkrankung, bei einer Frau im Alter von 85 und 95 Jahren, die ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert war, war diese Krankheit nicht die Todesursache.