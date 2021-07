Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts des Landkreises Südwestpfalz gibt es fünf weitere Covid-19-Fälle. Vier Menschen aus Pirmasens – drei von ihnen waren Kontaktpersonen eines Infizierten – und eine Person aus Zweibrücken sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Anzahl der Infizierten steigt auf 24. Elf von ihnen leben in Pirmasens, acht in Zweibrücken, eine in der Verbandsgemeinde Dahn sowie jeweils zwei in Pirmasens-Land und Thaleischweiler-Wallhalben. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 3 für den Landkreis, 20 für Pirmasens und 9 für Zweibrücken an.