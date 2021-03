Bis Montagmittag wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung vier positive Testergebnisse auf das Coronavirus übermittelt. Betroffen sind vier Zweibrücker. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis und die beiden Städte Pirmasens und Zweibrücken in der Alarmstufe rot ein. Der Landkreis weist eine Sieben-Tage-Rate von 100 aus, Pirmasens hat eine Inzidenz von 144, Zweibrücken liegt bei 56. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, wurden bei den Testergebnissen der Vorwoche in 44 Fällen aus dem Landkreis, 24 Fällen aus Pirmasens sowie drei Fällen aus Zweibrücken die britische Virusvariante (B.1.1.7) festgestellt. Bei zwei weiteren Fällen aus Zweibrücken wurde zudem die südafrikanische Variante festgestellt. Im Bereich des Gesundheitsamtes sind bisher 172 Fälle von Virusvarianten aufgetreten, bei 164 handelt es sich um die britische Mutante. Erneut gab es einen Corona-Fall im Kindergarten: Eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte in Fehrbach wurde positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes sind aktuell 366 Menschen mit dem Virus infiziert. Davon leben 116 in Pirmasens, 37 (vier neue Fälle) in Zweibrücken, 42 in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, 8 in Hauenstein, 32 in Pirmasens-Land, 31 in Rodalben, 34 in Thaleischweiler-Wallhalben, 27 in Waldfischbach-Burgalben und 39 in Zweibrücken-Land.