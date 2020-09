Ein Ehepaar aus Pirmasens, das aus dem Türkei-Urlaub zurückgekehrt ist, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstagmittag mit. Die Familie befindet sich nach dem positiven Test in häuslicher Quarantäne.

Im Zuständigkeitsgebiet des Gesundheitsamtes gibt es derzeit 13 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind. Sechs davon leben in Pirmasens, fünf in Zweibrücken sowie jeweils eine in den Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben und Thaleischweiler-Wallhalben. Seit Beginn der Pandemie wurden dem Gesundheitsamt 250 positive Corona-Tests mitgeteilt.

Von den an Covid-19 Erkrankten gelten 233 als genesen. Im Bereich des Gesundheitsamtes vier Personen mit Corona-Infektionen gestorben.