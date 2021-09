Bis Donnerstagmittag wurden dem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz sieben positive Corona-Testergebnisse mitgeteilt. Im Kreis und den Städten Pirmasens und Zweibrücken gilt weiterhin die Warnstufe 1. Maßgeblich für das Erreichen der Warnstufe sind die vom Landesuntersuchungsamt ermittelten Leitindikatoren: Der Inzidenzwert liegt im Kreis bei 23, in Pirmasens bei 82 sowie in Zweibrücken bei 18. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz wird mit 0,4, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz mit 4,22 angegeben. Aktuell gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 133 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert, davon leben in Pirmasens 57 (zwei neue Fälle), in Zweibrücken 23 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 7, Hauenstein 8 (+4), Pirmasens-Land 12, Rodalben 6 (+1), Thaleischweiler-Wallhalben 2, Waldfischbach-Burgalben 11 und Zweibrücken-Land 7.