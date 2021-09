Bis Mittwochmittag gingen beim Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz sieben weitere positive Corona-Testergebnisse ein. Aktuell gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 188 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 65 (zwei neue Fälle), Zweibrücken 47 (+2) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 13, Hauenstein 4, Pirmasens-Land 16 (+1), Rodalben 17 (+1), Thaleischweiler-Wallhalben 13, Waldfischbach-Burgalben 5 und Zweibrücken-Land 8 (+1). Nach wie vor gilt im Kreis und den Städten die Warnstufe 1. Drei Leitindikatoren gibt das Landesuntersuchungsamt an. Der Inzidenzwert liegt im Landkreis bei 29, in Pirmasens bei 42 sowie in Zweibrücken bei 44. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz liegt bei 1,3, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz bei 3,97. Die nächste Warnstufe wird erst erreicht, wenn zwei der drei Indikatoren an drei aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten werden.