Drei Bewohner des Hauses Edelberg in Rodalben – zwei Frauen und ein Mann zwischen 70 und 95 Jahren – sowie zwei Männer zwischen 60 und 85 Jahren aus dem Pirmasenser Wecare-Pflegezentrum sind an den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das teilte das Gesundheitsamt am Freitag mit. Eine Frau zwischen 85 und 95 Jahren aus dem Awo-Heim in Pirmasens starb an anderer Ursache, war aber ebenfalls mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert.

22 weitere Infektionen

Außerdem haben sich 22 weitere Corona-Fälle in der Südwestpfalz bestätigt: in Pirmasens (13 neu), Zweibrücken (3) sowie den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (1), Pirmasens-Land (1), Rodalben (1), Thaleischweiler-Wallhalben (2) und Waldfischbach-Burgalben (1). Unter den infizierten Südwestpfälzern sind erneut jeweils ein Bewohner aus dem Pirmasenser Awo-Altenheim Johanna Stein und dem Haus Edelberg in Rodalben. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis (Inzidenz 144,5), Zweibrücken (73,1) sowie Pirmasens (166,5) als Risikogebiete ein.

Angehörige der priorisierten Gruppen, die das Recht haben, sich schon gegen das Coronavirus impfen zu lassen, können ihren Termin unter Telefon 0800/5758100 oder über die Internetseite des Landes erfragen. Pirmasenser und Landkreis-Bewohner erhalten dann einen Termin im Impfzentrum der Pirmasenser Messe. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Landkreises.

Corona-Test