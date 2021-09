Sechs weitere positive Corona-Testergebnisse sind bis Donnerstagmittag beim Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz eingegangen. Aktuell gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 180 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 63 (ein neuer Fall), Zweibrücken 47 (+3) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 12 (+1), Hauenstein 4, Pirmasens-Land 15, Rodalben 14, Thaleischweiler-Wallhalben 11, Waldfischbach-Burgalben 6 (+1) und Zweibrücken-Land 8.

Das Landesuntersuchungsamt meldet die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie Pirmasens und Zweibrücken. Der Inzidenzwert liegt im Kreis bei 23, in Pirmasens bei 27 und in Zweibrücken bei 38. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz wird mit 1,3 angegeben, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz mit 4,03.

Der Impfbus macht in dieser Woche jeweils von 8 bis 18 Uhr wieder Halt in der Südwestpfalz: am Freitag in Lemberg auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes, Pirmasenser Straße 36, sowie am Samstag in Hornbach auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes, Pirmasenser Straße 3. Termine, Haltestellen und weitere Informationen zum Impfbus sind auf der Internetseite des Landes zu finden.