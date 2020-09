28 Schüler der Pirmasenser Berufsschule, die Kontakt mit zwei am Coronavirus infizierten Mitschüler hatten, können ihre Quarantäne beenden. Wie das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung am Dienstag mitgeteilt hat, gibt es zudem keinen neuen Covid-19-Fall in der Südwestpfalz. Aktuell sind sieben Fälle aktiv. Drei in Zweibrücken, zwei in Pirmasens und je einer in den Verbandsgemeinden Waldfischbach-Burgalben und Hauenstein. Insgesamt wurden bis heute 237 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Von den an Covid-19 Erkrankten sind 226 genesen. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes vier Personen mit Corona-Infektion verstorben. Die 237 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (41), Zweibrücken (53), die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (44), Verbandsgemeinde Hauenstein (11), die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land (9), die Verbandsgemeinde Rodalben (7), die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (35), Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (15) und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (20).