Bis Dienstagmittag wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz zwei positive Testergebnisse auf das Coronavirus übermittelt. Damit gelten jetzt 67 Menschen im Zuständigkeitsgebiet des Gesundheitsamtes als mit dem Virus infiziert. Von den neuen Fällen war zuvor bereits eine Person aus Zweibrücken als Kontaktperson in häuslicher Quarantäne. Eine weitere Person lebt in Pirmasens. Unter den 67 Betroffenen sind 18 Pirmasenser und 29 Zweibrücker, in den Verbandsgemeinde sind es im Dahner Felsenland neun, in Hauenstein fünf, in Pirmasens-Land, Rodalben, Thaleischweiler-Wallhalben und Waldfischbach-Burgalben je eine Person und in Zweibrücken-Land zwei Personen, die an Covid-19 erkrankt sind. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte für den Landkreis mit 6, für Pirmasens mit 30 und für Zweibrücken mit 35 an.