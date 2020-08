[Aktualisiert: 11.24 Uhr] Nach Informationen der RHEINPFALZ gibt es an einer Schule in Pirmasens einen Corona-Fall. An einer Klasse der Berufsfachschule an der Berufsbildenden Schule soll ein Schüler positiv getestet worden sein. Die betroffene Klasse sowie Lehrer, die Kontakt zu dem Schüler hatten, müssen jetzt zuhause bleiben. Wie die Stadtverwaltung nun mitgeteilt hat, ist neben der BBS auch die Realschule Plus auf dem Kirchberg betroffen. Laut den Angaben haben sich drei Geschwister, die im Landkreis Südwestpfalz wohnen, mit dem Covid-19-Virus infiziert und wurden positiv getestet. Als Sofortmaßnahme wurden die betroffenen Mitschüler (insgesamt 76 Personen) sowie 20 Lehrkräfte nach Hause geschickt. Das zuständige Gesundheitsamt hat die Ermittlung der Kontaktpersonen aufgenommen und prüft entsprechende Maßnahmen.

Weitere Details sollen im Laufe des Tages bei einer Pressekonferenz verkündet werden.

Bislang gab und gibt es in Pirmasens vergleichsweise wenige Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Anfang der Woche waren gerade einmal zwei aktive Fälle in der Stadt bekannt. Bei dem einen handelte es sich um einen Reiserückkehrer aus Ibiza. Die zweite Person wurde im Krankenhaus mit Symptomen positiv getestet. Der Mann im Städtischen Klinikum müsse beatmet werden, sagte Landrätin Susanne Ganster gegenüber Journalisten.

