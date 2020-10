Für Pirmasens hat das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung am Donnerstag einen weiteren aktiven Corona-Fall gemeldet. Der Mann habe sich an seiner Arbeitsstelle infiziert. Der Betrieb liege nicht in der Südwestpfalz, so die Behörde. Der Infizierte befinde sich nun mit weiteren Familienmitgliedern in häuslicher Quarantäne. Aktuell sind den Angaben zufolge acht Fälle in der Südwestpfalz aktiv. Davon je drei in Pirmasens und Zweibrücken sowie zwei in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland.

Insgesamt wurden bis heute 268 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Von den an Covid-19 Erkrankten gelten 256 von der akuten Covid-Erkrankung als genesen. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes vier Personen mit Corona-Infektion verstorben. Die 268 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (52/1 neu), Zweibrücken (68/1), die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (47), Verbandsgemeinde Hauenstein (12), die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land (9), die Verbandsgemeinde Rodalben (7), die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (36), Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (16) und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (20).

Nach der Begleitung durch das Gesundheitsamt konnten 798 ihre Quarantäne abschließen. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz empfiehlt Personen mit Symptomen, sich umgehend telefonisch bei ihrem Hausarzt, bei der Hotline 06331/809 750 (Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00) oder der landesweiten Rufnummer 0800/9900400 zu melden. Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet sind verpflichtet, sich beim Gesundheitsamt zu melden und grundsätzlich zwei Wochen in Quarantäne zu gehen.