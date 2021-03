Bis Samstagmittag wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz 25 positive Corona-Testergebnisse übermittelt. Sieben betrafen Personen aus Pirmasens, eines eine Person aus Zweibrücken und 17 Einwohner des Landkreises. Die Sieben-Tage-Rate der Neuinfektionen sind für die Stadt Pirmasens und den Landkreis leicht gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis (111) und Pirmasens (104) in der Alarmstufe rot ein. Zweibrücken hat sich dagegen verbessert: Mit einer Inzidenz von 32 wird die Stadt in die Warnstufe gelb herabgestuft. Weil die Inzidenz in Pirmasens nach wie vor über dem Landesschnitt liegt, hat die Stadt am Samstag die Besuchsregeln für Altersheime verschärft. Alle Besucher müssen sich vor dem Betreten der jeweiligen Einrichtung einem Antigen-Schnelltest (PoC) unterziehen. Der Zutritt ist nur mit einem negativen Testergebnis erlaubt.

Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes sind aktuell 348 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 114 (sieben neue Fälle), in Zweibrücken 29 (ein neuer Fall) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 19 (vier neue Fälle), Hauenstein 6, Pirmasens-Land 35 (fünf neue Fälle), Rodalben 35 (drei neue Fälle), Thaleischweiler-Wallhalben 39 (zwei neue Fälle), Waldfischbach-Burgalben 14 (zwei neue Fälle) und Zweibrücken-Land 57 (ein neuer Fall).