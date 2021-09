Es ist zwar nur eine Momentaufnahme, aber eine positive: Pirmasens hat die landesweit niedrigste Inzidenz. Das Landesuntersuchungsamt (Lua) gibt den Wert für die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen sieben Tagen, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, mit 30 an. 26 positive Corona-Testergebnisse sind bis Dienstagmittag beim Gesundheitsamt der Kreisverwaltung eingegangen, betroffen sind drei Pirmasenser, sechs Zweibrücker, sowie eine Person aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, zwölf Personen aus der VG Rodalben, zwei aus Thaleischweiler-Wallhalben sowie jeweils eine aus der VG Waldfischbach-Burgalben und Zweibrücken-Land. Derzeit gelten 176 Menschen im Gesundheitsamtsbezirk als mit dem Coronavirus infiziert. Neben dem Inzidenzwert 30 für Pirmasens gibt das Lua für Zweibrücken einen Wert von 102, für den Kreis von 67 an.