Pirmasens wurde am Dienstagnachmittag in der Warnstufe gelb eingeordnet – erstmals überschritt die Stadt den untersten Schwellenwert des Warn- und Aktionsplans zur Corona-Pandemie. Mit einer Inzidenz von 24,9 führt das Landesuntersuchungsamt die Stadt nun: Das bedeutet, dass innerhalb der vergangenen sieben Tage 24,9 Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 bezogen auf 100.000 Einwohner bestätigt wurden.

Zwei neue Fälle in Pirmasens meldet derweil das Gesundheitsamt für den Dienstag. Bei einem werde die Infektionskette noch ermittelt. Der andere sei Kontaktperson eines zuvor Infizierten. Auch sieben weitere Fälle lassen sich laut Kreissprecher André Schattner auf den Kontakt mit bereits Infizierten zurückführen: jeweils zwei in Zweibrücken und der VG Dahner Felsenland sowie jeweils einer in den Verbandsgemeinden Pirmasens-Land, Rodalben und Zweibrücken-Land.

Zweibrücken wieder orange

Die Stadt Zweibrücken ist mit einem Inzidenzwert von 38 zurück in der Warnstufe orange. Der Landkreis läuft weiter in der Alarmstufe rot (52,7). Im Zuständigkeitsgebiet des Gesundheitsamts Südwestpfalz, das neben dem Kreis die Städte Zweibrücken und Pirmasens umfasst, sind laut Kreisverwaltung derzeit 96 Corona-Fälle aktiv, 16 weniger als am Vortag.

Wer Symptome hat, soll sich telefonisch beim Hausarzt melden, bei der Kreis-Hotline (06331/809-750, Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr) oder der landesweiten Nummer (0800/9900400). Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet sind verpflichtet, sich beim Gesundheitsamt zu melden und grundsätzlich zwei Wochen in Quarantäne zu gehen.