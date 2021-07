Das Coronavirus ist im Landkreis Südwestpfalz und in den Städten Pirmasens und Zweibrücken auf dem Rückzug. Über das Wochenende und bis einschließlich Montagmittag erhielt das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung keine Mitteilung über ein positives Corona-Testergebnis. Derzeit sind noch fünf Menschen an Covid-19 erkrankt: jeweils zwei in Pirmasens und Zweibrücken sowie einer in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenz für den Landkreis und Zweibrücken mit 0 an, für Pirmasens mit 3.