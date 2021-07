Bis Mittwochmittag ist dem Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz ein weiteres positives Testergebnis mit dem Erreger Sars-CoV-2 übermittelt worden. Zum Vergleich: Am Vortag waren es vier Neuinfektionen. Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (LUA) meldet aktuell die Inzidenzwerte 2,1 für den Landkreis, 24,9 für Pirmasens und 2,9 für Zweibrücken. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 25 bestätigte positive Fälle aktiv, drei weniger als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben 14 in Pirmasens und sechs in Zweibrücken; außerdem in den Verbandsgemeinden Dahn, Pirmasens-Land, Rodalben, Thaleischweiler-Wallhalben und Zweibrücken-Land jeweils eine. Insgesamt wurden bis heute 4.946 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf das Coronavirus getestet.

