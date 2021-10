Acht positive Corona-Testergebnisse gingen bis Donnerstagmittag beim Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz ein. Aktuell gelten 105 Menschen im Gesundheitsamtsbezirk als mit dem Coronavirus infiziert. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 50 (drei neue Fälle), in Zweibrücken 12 (+2) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 6, Hauenstein 7, Pirmasens-Land 5, Rodalben 5 (+1), Thaleischweiler-Wallhalben 3, Waldfischbach-Burgalben 15 (+2) und Zweibrücken-Land 2.

Im Landkreis, in Pirmasens und Zweibrücken gilt die Corona-Warnstufe 1. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 19 im Kreis, 45 in Pirmasens und 18 in Zweibrücken an. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz liegt bei 0,4, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz bei 3,67.

Wie aus dem Wochenbericht des Landesuntersuchungsamtes hervorgeht, wurde in den vergangenen sieben Tagen ein Pirmasenser wegen einer Covid-19-Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert. Seit Beginn der Pandemie mussten 173 Pirmasenser, 294 Menschen aus dem Landkreis und 83 Zweibrücker mit Covid-19 in Krankenhäusern behandelt werden.

Nach der Schließung der Impfzentren in Pirmasens und Zweibrücken kann man sich entweder bei seinem Hausarzt oder ohne Terminvereinbarung im Impfbus gegen das Coronavirus impfen lassen. Der Impfbus des Landes steht am Freitag, 8. Oktober, von 8 bis 16 Uhr an der Berufsbildenden Schule in Pirmasens in der Adlerstraße 31. Bei Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren ist eine schriftliche Einwilligung der Eltern notwendig, unter 16 Jahren ist zudem die Begleitung von mindestens einer sorgeberechtigten Person erforderlich. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Mitzubringen ist lediglich der Personalausweis und – sofern vorhanden – der Impfpass. Weitere Informationen zur Impfung und zum Impfbus gibt es auf der Internetseite des Landes.