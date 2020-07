In der Südwestpfalz gibt es, Stand Dienstagmittag, eine weitere Infektion mit dem Coronavirus. Eine Frau aus Obersimten wurde positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet, teilte die Kreisverwaltung Südwestpfalz mit. Damit ist die Anzahl der aktiven Fälle auf neun gestiegen. Die Frau habe sich in einer Einrichtung außerhalb des Landkreises angesteckt. Die Infektion steht also nicht im Zusammenhang mit den Fällen in einer Dahner Flüchtlingsunterkunft und einem Rodalber Seniorenzentrum, heißt es in der Mitteilung. Für das Seniorenzentrum in Rodalben liegen mittlerweile alle Testergebnisse vor: Von den 65 Mitarbeitern und 92 Bewohnern der Einrichtungen seien alle Tests negativ ausgefallen. Für die Einrichtung gelten jedoch weiterhin verschärfte Hygiene-Maßnahmen, teilte die Kreisverwaltung mit. In den Städten Zweibrücken, Pirmasens und dem Landkreis wurden bislang 190 Corona-Fälle bestätigt, 177 Patienten gelten wieder als genesen, vier Personen mit Corona-Infektion sind gestorben.