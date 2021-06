Wie am Vortag hat das Gesundheitsamt am Dienstag keine neuen Corona-Fälle in der Südwestpfalz gemeldet. Die Inzidenzwerte der Stadt Pirmasens (0) und des Landkreises (3) verändern sich im Vergleich zum Montag nicht, in Zweibrücken hingegen sinkt der Wert stark von 70 auf knapp 44. Derzeit gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts, das den Kreis und die beiden Städte umfasst, 51 Fälle als aktiv, 13 weniger als am Montag. In Pirmasens wohnen drei Corona-Infizierte, in Zweibrücken 41 und im Landkreis sieben.