Bis Mittwochmittag wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz zwei positive Corona-Testergebnisse übermittelt. Betroffen sind zwei Zweibrücker, einer von ihnen befand sich als Kontaktperson bereits in häuslicher Quarantäne. Trotz der beiden neuen Fälle sinkt in Zweibrücken die Inzidenz, nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes liegt sie jetzt bei 28. Für den Landkreis Südwestpfalz gibt die Behörde eine Sieben-Tage-Rate von 1 an, für Pirmasens eine von 5. Aktuell sind im Zuständigkeitsgebiet des Gesundheitsamtes 39 Menschen an Covid-19 erkrankt: fünf in Pirmasens, 32 in Zweibrücken und jeweils einer in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und in Zweibrücken-Land.