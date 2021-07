Bis Donnerstagmittag wurde dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung kein weiteres positives Corona-Testergebnis übermittelt. Die Sieben-Tage-Rate der Neuinfektionen liegt im Landkreis weiterhin bei 0, in Pirmasens und Zweibrücken jeweils bei drei. Aktuell gelten im Gesundheitsamtsbezirk 19 Menschen als infiziert. Vier leben in Pirmasens, 14 in Zweibrücken und einer in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben.

