Erneut wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz positive Corona-Testergebnisse aus Kindertagesstätten mitgeteilt. Ein Kind aus der Kindertagesstätte Arnbachtal in Obernheim-Kirchenarnbach ist positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Außerdem erhielt eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte Arche Noah in Waldfischbach-Burgalben ein positives Testergebnis. Insgesamt berichtet die Kreisverwaltung von 21 neuen Covid-19-Fällen, die bis Donnerstagmittag gemeldet wurden. Drei betrafen Personen aus Pirmasens, dort sind aktuell 105 Menschen mit dem Virus infiziert, zwei Personen aus Zweibrücken, dort sind es derzeit 31. 16 weitere Fälle verteilen sich auf den Landkreis. In den Verbandsgemeinden gibt es im Dahner Felsenland neun aktive Fälle, in Hauenstein sechs, in Pirmasens-Land 30 (fünf neue Fälle), in Rodalben 32 (drei neue), in Thaleischweiler-Wallhalben 34 (vier neue), in Waldfischbach-Burgalben 19 und in Zweibrücken-Land 58 (vier neue). Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 106 ebenso wie die Stadt Pirmasens (114) in der Alarmstufe rot ein, Zweibrücken (35) befindet sich in der Gefahrenstufe orange. Im Kreis gab es einen weiteren Todesfall infolge einer Covid-19-Erkrankung: In der Verbandsgemeinde Rodalben starb eine zwischen 85 und 95 Jahre alte Frau.