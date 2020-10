Die Stadt bleibt weiß, der Landkreis rot: Für das Zuständigkeitsgebiet des Gesundheitsamts Südwestpfalz gab es am Montag nur wenig neue Fälle. Jeweils ein Bewohner der Verbandsgemeinden Rodalben und Zweibrücken-Land sowie der Stadt Zweibrücken hat sich innerhalb seiner Familie mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 angesteckt. Zudem haben sich zwei Pirmasenser infiziert: Ein Mann hat sich das Virus an seiner Arbeitsstelle außerhalb der Südwestpfalz eingefangen, bei einer Frau ist die Infektionskette laut Kreisverwaltung noch unklar. Das Landesuntersuchungsamt hat am Montagnachmittag für den Kreis einen Inzidenzwert von 56,6 errechnet. Pirmasens bleibt mit 19,9 knapp unter der Schwelle zur gelben Warnstufe. Zweibrücken (32,2) hat die Gefahrenstufe orange verlassen und ist wieder gelb. Aktuell sind in der Südwestpfalz 112 Fälle aktiv und damit einer weniger als am Vortag, berichtet Kreissprecher Thorsten Höh. Wer Symptome hat, soll sich telefonisch beim Hausarzt melden, bei der Kreis-Hotline (06331/809-750, Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr) oder der landesweiten Nummer (0800/9900400). Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet sind verpflichtet, sich beim Gesundheitsamt zu melden und grundsätzlich zwei Wochen in Quarantäne zu gehen. Weitere Informationen bietet der Landkreis online.