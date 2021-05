Weil sich drei Geschwister mit dem Coronavirus infiziert haben, sollen am Dienstag weit über 100 Schüler und Lehrer des Leibniz-Gymnasiums zum Corona-Test. Außerdem soll die Bundeswehr in der Südwestpfalz beim Kampf gegen das Virus helfen. Die hiesigen Verantwortlichen stellen zudem die Unverletzlichkeit der Privatwohnung in Frage.

Ernste Gesichter sind hinter den Masken zu erkennen. Landrätin Susanne Ganster und OB Markus Zwick (beide CDU) haben zu einem gemeinsamen Pressegespräch geladen. Der Anlass sind eigentlich die drei Corona-Fälle am Leibniz-Gymnasium, aber was die beiden Politiker dann noch so alles andeuten und ansprechen, macht schnell klar, wie ernst sie die Situation in der Südwestpfalz einschätzen.

Ein paar Zahlen vorweg: Nach wie vor liegen in Pirmasens, Zweibrücken und im Landkreis die Inzidenzwerte zwischen 70 und 80. Damit sind alle drei Kommunen „deutlich im roten Bereich“, wie Landrätin Ganster sagt. Übers Wochenende seien zwar nur sechs neue Infektionen hinzugekommen, aber das liege daran, dass nicht alle Labore am Wochenende arbeiten würden.

Für viel Arbeit und etliche Telefonate sorgten in den vergangenen Tagen drei Geschwister aus dem Landkreis, die sich bei ihrem Vater mit Corona infiziert hatten und Schüler am Leibniz-Gymnasium sind. Den Kindern, die die Klassenstufen 6, 9 und 11 besuchen, geht es laut dem Gesundheitsamt gut. Am Dienstag sollen in der Infektambulanz auf dem Messeareal ihre Mitschüler und Lehrer auf das Virus getestet werden. Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, da die Schule einen „sehr guten Hygieneplan“ habe, wie die stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamts, Gudrun Behr, lobte. Schulleiter Thomas Mohr berichtete, dass die Eltern sehr besonnen reagiert hätten. In den nächsten Tagen werde entschieden, wer von den Schülern in Quarantäne muss. Fürs Erste wurde den betroffenen Klassen und Kursen bereits am Sonntag, beziehungsweise am Montag mitgeteilt, dasss sie zuhause bleiben sollen.

Was der Landrätin als Verantwortliche für das Gesundheitsamt mehr zu schaffen macht, ist die Tatsache, dass ihre Mitarbeiter am Limit arbeiten. So würden bis zu 190 Anrufer täglich die Corona-Info-Hotline anwählen. Die ist ab sofort nicht nur werktags von 9 bis 16 Uhr besetzt, sondern auch am Wochenende von 10 bis 14 Uhr. Zudem werden die Kapazitäten des Testcenters in der Messehalle hochgefahren. Die dort engagierten Ärzte bieten nun an allen Werktagen Abstriche an, donnerstags von 17 bis 19 Uhr, sonst von 18 bis 20 Uhr.

„Wir kommen an unsere Kapazitätsgrenze“, sagt Landrätin Ganster. Der Krisenstab habe deshalb entschieden, die Bundeswehr um Hilfe zu bitten. Während die Truppe in vielen Kreisen hauptsächlich bei der Kontaktnachverfolgung hilft, soll sie in der Südwestpfalz andere Aufgaben übernehmen. „Wir brauchen Ärzte und Sanitätspersonal, das uns bei Abstrichen hilft“, sagt Ganster. Sollten in größeren Betrieben oder Pflegeheimen auf die Schnelle viele Tests nötig sein, könne das Gesundheitsamt das auf Dauer nicht leisten. Ob und wann die Bundeswehr in die Südwestpfalz kommt, ist noch nicht entschieden.

OB Zwick kündigte an, dass die hiesigen Verantwortlichen prüfen ließen, ob sie bei Feiern in privaten Wohnungen härter als vom Land angeordnet durchgreifen könnten. Momentan gibt es eine landesweite Regelung, der zufolge sich bis zu zehn Personen aus maximal zwei Hausständen daheim treffen können. Es gilt die Empfehlung, auf private Partys zu verzichten. Die Landesregierung vertritt die Auffassung, dass das reicht und verweist auf die grundgesetzlich geschützte Unverletzlichkeit der Privatwohnung.

Genau das wollen Zwick und Ganster aber so nicht hinnehmen. Der OB sagt, dass sich die Leute nicht an den Appell der Regierung halten würde. Er fordert, dass entweder das Land seine Haltung überdenken oder es den Kommunen überlassen solle, eventuell schärfere Regeln zu verabschieden. Ganster spricht von einer „sehr schwierigen Situation“. Die Ordnungsämter könnten nach derzeitiger Rechtslage nur bei Ruhestörungen einschreiten, nicht aber wenn sich mehr als die besagten zehn Personen aus maximal zwei Haushalten in privaten Wohnungen treffen. Ganster zufolge würde bei diesen Zusammenkünften weder Mundschutz getragen noch die Abstände eingehalten. Zwick wünscht sich deshalb „anlassbezogene Kontrollen“ – analog zum Vorgehen bei Ruhestörung. „Ich hätte gerne eine Handhabe, um solche Feiern zu unterbinden“, sagt das Pirmasenser Stadtoberhaupt.