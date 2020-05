Nach der Meldung einer Corona-Infektion in Pirmasens am Sonntag hat sich, Stand Montagmittag, kein weiterer Fall bestätigt. Es bleibt bei 173 Infektionen im Landkreis sowie den beiden Städten Pirmasens und Zweibrücken. Vier Personen gelten noch als infiziert (eine in Pirmasens, drei in Zweibrücken). Vier positiv Getestete sind gestorben, alle anderen sind genesen. 449 Personen, die vorsichtshalber zu Hause bleiben mussten, haben ihre Quarantäne abgeschlossen und sind ebenfalls gesund. Kontakt: Kreis-Hotline 06331/809-750 (Kreis-Hotline), 0800/9900400 (landesweit).