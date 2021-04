Vier positive Testergebnisse auf das Coronavirus wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz zum Wochenbeginn bis Montagmittag gemeldet. Betroffen sind vier Personen aus dem Landkreis. Mit Sieben-Tage-Raten von jeweils 77 werden die Stadt Pirmasens und der Landkreis vom Landesuntersuchung in der Alarmstufe rot geführt, das gilt auch für Zweibrücken mit einer Inzidenz von 61.

Nach Auswertung von Positivproben wurde bei 33 weiteren Fällen aus dem Landkreis Südwestpfalz, 13 aus Pirmasens und sieben aus Zweibrücken die Virusvariante B.1.1.7 festgestellt. Insgesamt traten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts 288 Fälle von Virusmutationen auf, wovon bei 278 Fällen die britische Variante festgestellt wurde. Aktuell machen die Virusvarianten knapp 60 Prozent der aktiven Fälle aus.

Zwei weitere Todesfälle gab es im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion. Eine Frau zwischen 70 und 80 Jahren aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland starb an den Folgen einer Covid-19 Erkrankung. Ein Mann zwischen 80 und 90 Jahren aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben starb mit einer Corona-Infektion.

Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts gelten 347 Menschen als mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert, das sind 24 weniger als am Vortag. 101 von ihnen leben in Pirmasens, 45 in Zweibrücken, in den Verbandsgemeinde sind es 47 im Dahner Felsenland, 16 in Hauenstein, 27 in Pirmasens-Land, 26 in Rodalben, 21 in Thaleischweiler-Wallhalben, 25 in Waldfischbach-Burgalben und 39 in Zweibrücken-Land.

