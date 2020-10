Unter den 28 Covid-19-Fällen, die dem Gesundheitsamt Südwestpfalz am Donnerstag gemeldet wurden, befindet sich eine Erzieherin der Kindertagesstätte Lemberg. Nach Auskunft der Kreisverwaltung hatte die Frau zuletzt am Donnerstag, 22. Oktober, gearbeitet. Sie befindet sich in häuslicher Isolation. Alle Kinder und Erzieher, die mit der Frau Kontakt hatten, stehen nun ebenfalls unter Quarantäne bis 14 Tage nach dem letzten Kontakt. Für die Kollegen und Kindergartenkinder, die keinen direkten Kontakt hatten, gilt das nicht. Somit bleiben zwei der vier Gruppen in der Lemberger Kita geöffnet. Alle engen Kontaktpersonen dürfen sich testen lassen. Das Gesundheitsamt steht laut Kreisverwaltung in engem Kontakt mit der Einrichtung und stimmt Schutzmaßnahmen ab.

