Am Freitag wurde dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz kein weiteres positives Corona-Testergebnis übermittelt. Derzeit gelten 19 Menschen als mit dem Virus infiziert, zehn davon leben in Pirmasens, vier in Zweibrücken und je einer in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland, Rodalben, Thaleischweiler-Wallhalben, Waldfischbach-Burgalben und Zweibrücken-Land. Das Landesuntersuchungsamt gibt für den Landkreis eine Inzidenz von 1 an, für Pirmasens 5 und für Zweibrücken 9.