Bis Donnerstagmittag wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz vier weitere positive Corona-Testergebnisse übermittelt. Betroffen sind vier Menschen aus Zweibrücken. Im Landkreis und in Pirmasens gab es keinen Corona-Fall. Das Landesuntersuchungsamt gibt als Sieben-Tage-Rate der Neuinfektionen für den Landkreis einen Wert von 2 an, die Inzidenz von Pirmasens liegt bei 3, die von Zweibrücken bei 61. Trotz der vier neuen Fälle entspannt sich die Lage in Zweibrücken. Zuletzt hatte die Stadt den bundesweit höchsten Inzidenzwert. Aktuell gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 66 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert, 13 von ihnen leben in Pirmasens, 43 in Zweibrücken. In der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland leben derzeit zwei Infizierte, in Hauenstein einer, in Pirmasens-Land zwei, in Rodalben 3, in Thaleischweiler-Wallhalben und Waldfischbach-Burgalben je einer, Zweibrücken-Land ist corona-frei.