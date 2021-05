Gute Nachricht aus dem Gesundheitsamt: Erstmals seit drei Monaten ist keine neue Infektion gemeldet worden. Wie die Kreisverwaltung am Montag mitteilte, war das zuletzt am 16. Februar der Fall gewesen. Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 68,5 (Landkreis), 79,5 (Pirmasens) und 49,7 (Zweibrücken). Aktuell gibt es in der gesamten Südwestpfalz noch 299 bestätigte positive Fälle. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 74, in Zweibrücken 67 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 50, Hauenstein 12, Pirmasens-Land 40, Rodalben 12, Thaleischweiler-Wallhalben 21, Waldfischbach-Burgalben 10 und Zweibrücken-Land 13. Wer Symptome hat, sollte sich umgehend telefonisch beim Hausarzt, der landesweiten 0800/9900400 oder der ärztlichen Bereitschaftszentrale 116117 melden. Terminvereinbarungen für ein Schnelltest-Center können unter www.drk-corona.de online oder unter 06331/809-780 von Montag bis Freitag zwischen 9 bis 11 Uhr telefonisch erfolgen. Unter www.corona.rlp.de/de/testen/ sind Teststellen zu finden.