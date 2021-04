Am Karsamstag wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz 17 positive Testergebnisse auf das Coronavirus übermittelt. Betroffen sind Personen aus Pirmasens (8), Zweibrücken (1) und den Verbandsgemeinden Hauenstein (1), Pirmasens-Land (4), Rodalben (2) und Thaleischweiler-Wallhalben. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 369 Personen mit Sars-CoV-2 infiziert. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 77, die Stadt Pirmasens (107) sowie die Stadt Zweibrücken (53) in der Alarmstufe rot ein. Wer sich vor Verwandtenbesuchen über Ostern auf das Coronavirus testen lassen will, kann Testtermine über das DRK-Internetportal in den verschiedenen Testzentren im Kreis vereinbaren. Informationen, wo es kostenlose Testmöglichkeiten gibt, finden sich auf der Corona-Internetseite des Landes.