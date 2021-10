Zwei positive Corona-Testergebnisse sind bis Freitagmittag beim Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz eingegangen. Weil aber mehr Genesene aus der Infiziertenstatistik fallen, gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes noch 98 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 47, in Zweibrücken 13 (ein neuer Fall) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 6, Hauenstein 6, Pirmasens-Land 5, Rodalben 5, Thaleischweiler-Wallhalben 3, Waldfischbach-Burgalben 10 und Zweibrücken-Land 3 (+1). Das Landesuntersuchungsamt spricht die Warnstufe 1 für den Landkreis, Pirmasens und Zweibrücken aus. Die Inzidenzwerte liegen im Kreis bei 19, in Pirmasens bei 42 und in Zweibrücken bei 18. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz wird mit 0,4, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz mit 3,85 angegeben.